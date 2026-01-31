米男子ゴルフツアーの「ファーマーズインシュアランス・オープン」２日目（３０日＝日本時間３１日、カリフォルニア州ラホヤのトーリパインズＧＣの２コース＝パー７２）、３位から出た松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は１バーディー、２ボギーの７３、通算７アンダーで首位と１０打差の１８位に後退した。この日は難易度の高い南コース。前半９ホールをオールパーで折り返すと１０、１２番をボギー、１６番で初バーディーを奪っ