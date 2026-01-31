巨人の阿部慎之助監督（４６）が春季キャンプの開始目前となった３１日に宮崎神宮を参拝した。恒例行事となっている参拝を終えた阿部監督は「新たな気持ちでスタートできる。すごくまたワクワクします」と心境を明かすと、春季キャンプに向けて「新しい選手も多いですし、しっかりと僕は見守って、選手１人１人をしっかりと観察したいなと思います」と語った。ＦＡで加入した松本、則本に加え、４人の新助っ人も巨人入り。レ