太平洋戦争の混乱でフィリピンに残された日系人の高齢女性が初めて来日し、３０日、父の故郷・鳥取県伯耆町を訪れた。外務省の支援事業の一環で、女性は同町にある父の墓を訪れ、地域住民と交流。生前の父を「優しい人だった」などと口々に振り返る姿に目を細め、感謝を口にした。フィリピン南部のダバオ在住で日系２世のロサリナ・カンバ・フェルナンデスさん（９５）。支援団体「フィリピン日系人リーガルサポートセンター