食費は高騰する一方で、買い控えするがあまり、栄養不足になっていませんか。年金暮らしでも健康的な食生活を維持できる献立のコツを聞きました（構成：島田ゆかりイラスト：ハニュウミキ）【毎日の食事チェックシート】* * * * * * *食費の節約が低栄養を引き起こす健康長寿はだれもが願うことですが、そのために重要なのは栄養をしっかり摂ることです。高齢になると食が細くなり活動量も減るため、「そんなに食べなくてもいい