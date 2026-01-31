１月３１日未明、神戸市の繁華街にあるコンビニエンスストアで女性のスカートの中を盗撮したとして、豊岡市消防本部に務める消防士の男が逮捕されました。盗撮などの疑いで逮捕されたのは、兵庫県豊岡市消防本部に務める消防士の男（３９）です。男は３１日午前１時ごろ、神戸市中央区の繁華街にあるコンビニエンスストアで２０歳の女性のスカートの中をスマートフォンを差し入れて盗撮した疑いがもたれています。警察によ