アメリカの議会上院は移民政策に関連する予算を切り離した、連邦政府の予算案を賛成多数で可決しました。アメリカ議会上院は30日夜、連邦政府の2026会計年度の予算案を71対29の賛成多数で可決しました。政府の支出を賄うつなぎ予算は31日未明に失効しますが、週明けに下院でこの予算案を再可決すれば、政府機関の一部閉鎖の影響は最小限にとどめられます。ただ、移民当局を管轄する国土安保省に関連する予算案は2週間のつなぎ予算