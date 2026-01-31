イランの核開発問題をめぐり、アメリカのトランプ大統領は「イランは合意を望んでいる」と主張しました。アメリカ トランプ大統領「いま、イランに向け大規模な艦隊を派遣している。上手くいけば合意に至るだろう。成立すれば良いし、もし合意に至らなければ、どうなるかを見てみよう。言えることは、イランは確かに合意を望んでいる」トランプ大統領は30日、イランへの軍事行動も選択肢であることを改めて示唆したうえで、こ