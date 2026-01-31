阪神は３１日、ＴｉｇｅｒｓＧｉｒｌｓのユニホームが今季から新しいデザインとなることを発表した。王者として迎える今季にふさわしいゴールドを取り入れ、１００周年に向けて新たな始まりを意識したホワイトを基調としている。トップスは２ＷＡＹ仕様となっており、スポーティーなトップスに華やかなボレロを組み合わせることで異なるスタイルを楽しめるデザイン。３月８日に甲子園で行われる巨人とのオープン戦でお披露目さ