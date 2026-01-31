「未払いの年金がある」などとウソの電話をかけ、福島県の男性におよそ290万円を振り込ませ、ATMから現金を引き出し盗んだとして、51歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、八木一幸容疑者（51）です。八木容疑者は去年8月、ほかの人物と共謀し、「年金関係で未払いがあり、年金が停止されないように手続きが必要だ」などと、福島県郡山市の男性にウソの電話をかけ、振り込ませたおよそ290万円をATMから引き出して盗んだ疑いが