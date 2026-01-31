1月30日、新潟市で男性が車にはねられ死亡する事故があり、警察は運転していた女を現行犯逮捕しました。過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは、新潟市中央区近江の会社員の女（54）です。女は30日午後6時半前、新潟市中央区上所上の片側2車線の車道で乗用車を運転中に、道路を横断していた、近くに住む男性（79）をはねた疑いが持たれています。男性は意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡しました。女は「事