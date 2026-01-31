ロッテが３０日、上田希由翔（うえだ・きゅうと）内野手（２４）が一般女性と結婚したと発表した。上田選手も自身のＳＮＳに直筆書面を投稿。「このたび私、上田希由翔は、かねてよりお付き合いしていた方と、入籍いたしました。日々の生活の中で、変わらず自分を支えてくれる存在がいることのありがたさをあらためて感じています。これからもチームの勝利に貢献できるよう、ひとつひとつのプレーに向き合ってまいります。引き