¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCUTIE STREET¡×¤ÎºùÄíÍÚ²Ö¤µ¤ó¤¬Æó½½ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼ò¤òÂÎ¸³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÆ°²è¤¬¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤­¤å¡¼¤¹¤È ¡ÛºùÄíÍÚ²Ö?½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼ò?¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤Ò¤È¸ý°û¤ó¤Ç?¤ª¤¤¤·¤¤?¾Ð´éÃÆ¤±¤ë¡Ú CUTIE STREET ¡Û¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡ÛºùÄíÍÚ²Ö ½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼ò¡×¡Ö2006/1/29À¸¤Þ¤ì¡¢ºùÄíÍÚ²ÖÂç¿Í¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö2026/1/29¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¡Ô¿ÍÀ¸½é¡Õ¥ì¥â¥ó¥µ