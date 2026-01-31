歌手で女優の酒井法子（54）が30日、BS朝日「高見沢俊彦の美味しい音楽美しいメシ」（金曜後10・30）にゲスト出演。学生時代に受けたスパルタ教育を明かした。中学時代はソフトボール部に所属。「凄い強いチームで。凄い厳しくて。女性なのにタイヤ引きとか、ビンタとか、ケツバットとかあった」という。「7秒ノックっていうのがあって。外野が取って内野が中継してキャッチャーに7秒以内に返さないといけない。それでビン