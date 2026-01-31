俳優・窪田正孝（37）の最新ショットに、心配や応援の声が寄せられている。【映像】夫婦ショット＆別人と話題のプライベートショット2019年9月、俳優の水川あさみ（42）と結婚した窪田。2025年2月に更新したInstagramで、ファッションブランド「バーバリー」のコレクションに参加するため、イギリス・ロンドンを訪れたことを報告。夫婦ショットを披露し、大きな話題となった。また、プライベートについても投稿していて、202