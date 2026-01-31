格闘家のＹＡ−ＭＡＮが２８日、インスタグラムを更新。人気ホステスとして知られるにじほとの２ショットを投稿し、感謝の思いをつづった。ＹＡ−ＭＡＮは「新年会目怪我した時、この先生がいいらしいよとか、親身に病院探してくれたりしてくれてありがとう」と感謝。続けて「おかげでいい先生に出会えたよ。ほんとキャバ嬢向いてないくらい良い奴すぎる」とつづった。昨年末、ＲＩＺＩＮの試合直前のスパーリングで眼窩底