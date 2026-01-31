◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル）＝１月３１日、栗東トレセン京阪杯で重賞初勝利を挙げたエーティーマクフィ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父マクフィ）は落ち着いた様子で坂路を軽く駆け上がった。６枠１２番からのスタートとなるが、武英調教師は「枠はどこでも大丈夫でした。状態は特に問題ないですし、ここはあくまで前哨戦です」と高松宮記念を見据える。オープン入りは芝替わ