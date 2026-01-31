巨人の会田有志３軍監督ら３軍、故障班キャンプ参加メンバーが３１日、キャンプ地の宮崎に到着した。監督として初めて迎える宮崎キャンプに「ワクワクすることが一番。選手を育てるため、ファン、記者の方々でも、ワクワクする選手を作るという意味に関して共通することなので、そういう心境が一番大きいですね」と、高揚感を隠せなかった。目標について問われると、「付加価値が高い選手を育成すること。それを一人でも二人