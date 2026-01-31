俳優の吉村界人が３１日に自身のインスタグラムを更新し、「本日をもってＳＮＳを卒業させてもらいます」と報告した。今後はスタッフが運営していく予定だという。今月１８日には、芸人の永野がＸ（旧ツイッター）とインスタグラムを卒業したばかり。著名人のＳＮＳ断ちが相次いでいる。吉村は、現在放送中のＴＢＳ系「未来のムスコ」（火曜・後１０時）に西村太一役でレギュラー出演している人気俳優。インスタグラムはフォロ