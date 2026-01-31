１月３１日の東京４Ｒ・３歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、４番人気のユキノグラス（牡３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父サンダースノー）が逃げ切りを決めた。勝ち時計は１分２７秒７（良）。スタートを決めてハナへ行くと最後まで後続の追い上げを許すことなく、２馬身半差で押し切った。佐々木大輔騎手は「口向きやテンションが難しくなってきそうな雰囲気が所々にあるので、そこをカバーしながら進めていけれ