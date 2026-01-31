先日、X(旧Twitter)でこんな投稿が話題を集めていました。「ワインって、ぶどうジュースの一番美味しいやつみたいな味すると思ってたんですよね」……これ、共感する人も多いのではないでしょうか。筆者もワインを飲み始めたとき、同じようなことを思いました。「酸っぱいし渋いし、甘くないし、なんじゃこりゃ」……と。せっかくワインを買ってみたのにぜんぜんおいしいと思えず、しかたなくオレンジジュースで割って飲んだりして