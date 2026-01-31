ヤクルトの池山隆寛監督が３１日、沖縄・那覇市の波上宮を訪れ、キャンプ中の安全を祈願した。絵馬に大きく記した文字は「健康第一」。昨季、故障者が続出したことが最下位に最下位に沈んだ一因。「浦添キャンプがけがなく終えるように健康第一と。（球団の）林田社長からの助言もありまして、ぜひ健康第一で頑張ってくれということでしたので、お言葉をちょうだいいたしました」と神妙な表情で理由を明かした。１日からは１