県内の去年1年間の平均の有効求人倍率が1.07倍だったことが分かりました。 3年連続で前の年を下回りました。 鹿児島労働局によりますと去年1年間の平均の有効求人倍率は、前の年の1.15倍を0.08ポイント下回り、1.07倍だったと発表しました。3年連続で前の年を下回りました。 新規求人数は月平均で1万2611人でおととしから7.1%減少しました。 業種別では「卸売業・小売業」、「宿泊業・飲食サービス業」でおよそ16%減少