Aコープカップ小学生ドッジボール大会が桜島で開かれています。 大会には全国大会の予選を兼ねた「D-1」の部に12チーム、上位チームが九州大会に出場することができる「D-2」の部に11チームが参加しました。 素早い動きでボールを避けたり、力強く投げたりする姿に会場は熱気に包まれていました。 D-1の部の優勝チームは3月に福岡で開かれる全国大会に出場します。 大会の模様はMBC