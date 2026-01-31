目標へ向かって走る！ 2026年は午年。さまざまな矛盾を抱える世界の現実だが、目標へ向かって疾走していきたいものである。 ロシアによるウクライナ侵攻が続き、イスラエルとイスラム軍事組織『ハマス』は停戦に合意はしたものの、余燼はくすぶる。アジアでもタイ、カンボジア両国間の国境紛争があり、南米では、ベネズエラからの麻薬密輸に怒った米トランプ政権が軍事的圧力をかけ続ける。 そして台湾をめぐる中