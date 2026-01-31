読売新聞社は２７、２８日、衆院選（２月８日投開票）に関する情勢調査を実施した。取材を加味して序盤の情勢を分析したところ、１〜４、８、１１区の計６選挙区で自民党候補がリードしていることがわかった。新党・中道改革連合の候補は６、１０区の２選挙区で先行している。残りの８選挙区では、自民、中道改革、国民民主党の候補が接戦を繰り広げている。４割弱の人が投票態度を明らかにしておらず、終盤にかけて情勢が変化す