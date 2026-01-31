歌手の和田アキ子（75）が31日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。新たなレギュラー番組が決まったことを明かした。人気ゲーム「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」に本人役で出演することで話題の和田。同シリーズのオリジナル楽曲「ばかみたい」を和田も劇中で披露している。同曲について、和田は「完全に昭和歌謡。ここのところ