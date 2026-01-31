今回は、息子に暴言を吐かれ、家出を考えた母親のエピソードを紹介します。なかなか帰宅しない息子たちを心配し、公園に行くと…「私は小1と小3の息子を育てながら、時短勤務しています。ちなみに息子たちは学童には通っていません。息子たちは口を開けば暴言ばかりで、私の言うことをまったく聞きません。特に長男の言動はひどく、『子育てを投げ出したい』と思ってしまうこともあります。この前のことですが、息子たちは夜6時過