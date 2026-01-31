フォークシンガー松山千春（70）が30日、ニッポン放送特番「松山千春のオールナイトニッポンGOLD〜デビュー50周年スペシャル〜」（金曜午後10時）に生出演。自身の楽曲をカバーした元巨人の助っ人外国人レジー・スミス（80）を懐かしんだ。スミスは大リーグのレッドソックス、カージナルス、ドジャース、ジャイアンツの4球団でプレーし、その後は巨人で2年間プレーした両打ちの外野手。メジャー通算2020安打を放った。83年には松山