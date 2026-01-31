フランクフルトは30日、元スペイン代表MFのアルベルト・リエラ監督(43)が新監督に就任することを発表した。契約期間は2028年6月30日までとなる。フランクフルトは昨季ブンデスリーガで3位と躍進したが、今季は不安定な戦いが続き、18日にディノ・トップメラー監督の退任を発表。U-21チームを率いていたデニス・シュミット監督が暫定的に指揮を執り、現在はブンデスリーガ7位となっている。リエラ監督は現役時代にマンチェス