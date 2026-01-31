[故障者情報]テゲバジャーロ宮崎は30日、FW橋本啓吾が右脛骨骨折と診断されたことを発表した。クラブは公式サイトで「右脛部の痛みから病院で検査を実施した結果、右脛骨骨折と診断を受けました。今後、手術及び復帰に向けたリハビリテーションを予定しており、復帰まで数か月かかる見通しです」と状況を説明している。橋本は昨季J3で断トツ1位の25ゴールを記録し、宮崎の4位フィニッシュ、そしてJ2昇格プレーオフを制しての