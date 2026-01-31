東京ヴェルディは31日、明治大のDF多久島良紀(21)が2027年から加入することが内定したと発表した。埼玉県出身の多久島は、大宮アルディージャU15から青森山田高を経て明治大へ。青森山田では2年時に主力としてU-18年代3冠に貢献した。優勝した全国高校サッカー選手権は右ひざ前十字靭帯断裂の影響でサポートメンバーに回ったが、そこから見事に復活。ラストイヤーの選手権はベスト8敗退に終わったものの、個人として優秀選手の