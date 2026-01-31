腎臓がんは一般的な抗がん剤や放射線が効きにくい性質のがんです。治療では多くの場合に外科手術が選択され、初期のうちは良好な予後が得られます。 場合によっては薬物療法が選択されたり、限定的ですが監視療法や凍結療法も使われたりします。多くの例で腎臓を切除するため、術後は残された腎臓の機能温存が重要です。 手術も含めた腎臓がんの治療法と予後、腎臓がん特有の術後の注意点を解説します。腎臓がんが気になる方は参