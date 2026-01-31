ニューオーリンズ・ペリカンズ vs メンフィス・グリズリーズ日付：2026年1月31日（土）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 114 - 106 メンフィス・グリズリーズ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対メンフィス・グリズリーズがスムージー・キング・センター（New Orle