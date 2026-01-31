ニューヨーク・ニックス vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年1月31日（土）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 127 - 97 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのニューヨーク・ニックス対ポートランド・トレイルブレイザーズがマディソン・スクエア・ガーデン（Ne