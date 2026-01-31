「プーマ（PUMA）」が、新作シューズ「CELL GEO 1」を1月31日に発売する。プーマ公式オンラインストアとアプリ、一部取扱店舗で展開する。【画像をもっと見る】同アイテムは、1990年代に誕生したプーマを代表するランニングテクノロジー「CELL」を現代のライフスタイルにフィットするデザインにアップデート。リッジ（山の斜面・尾根）状のヒールパーツをあしらい、1990年代特有のテック感を表現した。価格は2万5300円。◾