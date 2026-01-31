札幌市選挙管理委員会は2026年1月27日に発送を開始した「第51回衆議院議員総選挙」の“投票所案内はがき”について、重複発送と発送漏れがあったと発表しました。札幌市選挙管理委員会によりますと、1月26日までに印刷した約168万枚のはがきのうち、機械の不具合で汚れがついた168人分を再度印刷し直したところ、誤って、すでに印刷済みの有権者分を印刷し発送したということです。そのため、汚れがついた168人分のはがきについて