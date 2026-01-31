「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）１０度の幕内優勝を誇り、昨年１月に現役を引退した元横綱照ノ富士、伊勢ケ浜親方の引退相撲が行われ、最後の土俵入りを行った。露払いに大の里、太刀持ちに豊昇龍という両横綱とともに土俵入り。３歳になった長男の照務甚（てむじん）くんも化粧まわしをつけて父とともに姿をみせた。現役時代の激闘を物語る両膝のサポーターをつけた状態ながら、力強く四股を