22日（木）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の信州ブリリアントアリーズは、2月14日（土）に上田市自然運動公園体育館で開催されるリガーレ仙台戦の試合終了後に、経験者を対象としたバレーボール体験会を行うことをクラブ公式サイトで発表した。 体験会は小学3～小学6年生までの男女と中学生1～3年生までの女子を対象に、実際に試合が行われたコートで実施される。試合終了