30日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は、2026年度の新規アカデミー生を募集することをクラブ公式SNSで発表した。 NEC川崎の下部組織「レッドロケッツアカデミー」は、「ASPIRING TOWARD YOUR DREAMS!!～アカデミーからトップアスリートへ～」をコンセプトに掲げており、バレーボールの技術向上、 トップアスリートの育