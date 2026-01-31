巨人が３１日、２月１日から始まる春季キャンプを前に、宮崎神宮を参拝した。阿部監督を先頭に１軍首脳陣や新主将・岸田や坂本、丸らベテラン、則本や松本ら新戦力のキャンプ１軍メンバーが続いた。阿部監督は「お参りも済ませましたし、また新たな気持ちでスタートできる。すごくまたワクワクしています」と話し、「まずは全員がいい準備をする。１シーズンを戦える体力と、基礎の徹底ですかね」を選手らに求めていく。昨年