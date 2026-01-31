いよいよ2月6日に開幕するミラノ・コルティナオリンピックへ向けスノーボードの日本代表選手達が現地に到着しました。イタリア・ミラノの空港に降り立ったのはスノーボード・ビッグエアとスロープスタイルの日本代表の選手たち。注目は前回の北京大会で日本女子史上最年少メダルを獲得した村瀬心椛（ここも）選手です。オリンピックの前哨戦ともいえるエックスゲームズのビッグエアでは女子初の大技バックサイドトリプルコーク1620