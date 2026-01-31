俳優の本田響矢（26）が31日、都内で行われたきょう発売の写真集『ECHOES（エコーズ）』（幻冬舎）の刊行記念イベント前取材会に登壇した。【写真】無邪気にピース！お気に入りカットを紹介する本田響矢本作は、本田の素をたっぷりと見せる全160ページ完全撮り下ろしの写真集。念願の地であるロサンゼルスでオールロケを敢行し、“自分の現在地を知り、未来を見つめたい”と行った26歳のひとり旅を一冊にまとめたものとなる。