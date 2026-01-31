街頭演説を聞く人たち＝31日午前、さいたま市（政党のビラにモザイク加工しています）衆院選は31日、公示後初の週末を迎え、与野党党首らが物価高対策を含む経済政策を巡り舌戦を展開した。高市早苗首相（自民党総裁）は、静岡県沼津市での演説会で「2026年度予算案に『責任ある積極財政』の危機管理投資や成長投資が入っている。だからこそ信を問わなければならない。大きな政策転換だ」と支持を訴えた。中道改革連合の野田佳彦