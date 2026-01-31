昨年1月に現役を引退した大相撲の第73代横綱・照ノ富士の伊勢ケ浜親方（34＝伊勢ケ浜部屋）の引退相撲が31日、東京・両国国技館で行われた。約330人がはさみを入れる断髪式に先だって照ノ富士「最後の土俵入り」が行われ、伊勢ケ浜親方は露払いに大の里、太刀持ちに豊昇龍、そしてまわし姿の愛息・照務甚（てむじん）くんを従え登場。両膝には大きなサポーターを装着しながら力強く四股を踏み、不知火型の土俵入りを披露。館内