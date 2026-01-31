アメリカの連邦当局はミネソタ州の教会で行われた抗議デモを取材、配信していたCNNの元キャスターらを逮捕しました。アメリカのボンディ司法長官は30日、ミネソタ州の教会で1月18日に行われた移民当局への抗議活動に関与したとして、元CNNキャスターのドン・レモン氏ら4人を逮捕したと発表しました。レモン氏は当時、教会の中で抗議活動の様子を生配信していましたが、起訴状では「信教の自由の権利を侵害するために共謀した」など