米専門誌「ザ・リング」の年間表彰式開催世界で最も権威あるボクシングの米専門誌「ザ・リング」の年間表彰式が31日（日本時間）、米ニューヨークで開催。2025年「Round of the Year（年間最優秀ラウンド賞）」に堤聖也（角海老宝石）と比嘉大吾（志成）の激闘となったWBA世界バンタム級タイトルマッチの9回が選出された。昨年2月に行われた堤の初防衛戦。試合はジャッジ3者とも114-114の引き分けに終わったが、注目を集めたの