奇跡の美人姉妹”エリマリ”こと、Erika（姉）と百瀬まりな（妹）の1st写真集が3月25日（水）に発売されることが決定した。 エリマリ姉妹 1st写真集 エリマリ姉妹 1st写真集 「FRIDAY」で1年に3度も表紙に起用され、同誌のデジタル写真集・動画販売では堂々のNo.1売上を記録した”エリマリ”。SNSでも大きな話題となり、グラビア界に旋風を巻き起こしてきた2人が写真集で”さらなる表現”に挑戦した。 ロケ地は、ベトナ