フジテレビの清水賢治社長が30日、東京・台場の同局で記者会見を行った。約1時間にわたって行われた記者との全やり取りの概要は、以下の通り。フジテレビの清水賢治社長――就任1年の所感と、2026年の目標は？まだ十分に振り返る余裕はないが、この1年は最優先で「人権方針＝人権を尊重する会社に生まれ変わる」改革に取り組んだ。ガバナンス面では取締役会構成をコンパクトにし、独立社外取締役の導入や女性比率3割以上などを進め