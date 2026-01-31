1月31日は「愛妻の日」。この日付は「1（英語のI）31（妻）」の語呂合わせから決定した。芸能界では、年齢や世代の壁を乗り越えたラブラブ夫婦が多数。今回は愛妻の日にちなみ、20歳以上年の差がある芸能人同士の夫婦を紹介する。【写真】20歳以上の“年の差婚”カップル、年齢歳感じないラブラブショット山本圭壱×西野未姫お笑いタレントの山本圭壱と元AKB48でタレントの西野未姫は31歳差の夫婦。2人は2022年11月22日の「い