冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」が、あす2月1日に放送。あらすじと場面写真が公開された。【動画】ついに“厄災”との決着のとき第48話予告本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュ